11 Players To Represent Virginia Programs In 2018 NFL Combine

RICHMOND, Va. (WRIC) —

The NFL released the list of players invited to the 2018 NFL Scouting Combine on Tuesday. A total of 336 participants are set to attend the event, which will take place in Indianapolis from Feb. 27 through March 5

*ADAMS, JOSH, NOTRE DAME, RB

*ADENIYI, OLA, TOLEDO, DL

AKINS, JORDAN, CENTRAL FLORIDA, TE

*ALEXANDER, JAIRE, LOUISVILLE, DB

ALLEN, AUSTIN, ARKANSAS, QB

ALLEN, BRIAN, MICHIGAN ST., OL

ALLEN, JOSH, WYOMING, QB

ALLEN, MARCUS, PENN ST., DB

*ANDREWS, MARK, OKLAHOMA, TE

APKE, TROY, PENN ST., DB

*ARMSTRONG, DORANCE, KANSAS, DL

ARUNA, ADETARAMI, TULANE, DL

ATEMAN, MARCELL, OKLAHOMA ST., WR

ATKINS, JOHN, GEORGIA, DL

AVERETT, ANTHONY, ALABAMA, DB

AVERY, GENARD, MEMPHIS, LB

BADGLEY, MIKE, MIAMI, PK

*BAKER, JEROME, OHIO ST., LB

BALLAGE, KALEN, ARIZONA ST., RB

*BARKLEY, SAQUON, PENN ST., RB

BARRETT, JT, OHIO ST., QB

*BATES, JESSIE, WAKE FOREST., DB

BAUGH, MARCUS, OHIO ST., TE

BAWDEN, NICK, SAN DIEGO ST., RB

BELLAMY, DAVIN, GEORGIA, LB

BENKERT, KURT, VIRGINIA, QB

BERRIOS, BRAXTON, MIAMI, WR

BIERRIA, KEISHAWN, WASHINGTON, LB

BLANDING, QUIN, VIRGINIA, DB

BRIGHT, DAVID, STANFORD, OL

BROWN, ANDREW, VIRGINIA, DL

BROWN, DREW, NEBRASKA, PK

*BROWN, ORLANDO, OKLAHOMA, OL

BROWN, TONY, ALABAMA, DB

*BRYAN, TAVEN, FLORIDA, DL

BURKS, OREN, VANDERBILT, LB

*BURNETT, DEONTAY, USC, WR

CABINDA, JASON, PENN ST., LB

*CAIN, DEON, CLEMSON, WR

*CALLAWAY, ANTONIO, FLORIDA, WR

CAMPBELL, CHRIS, PENN ST., DB

CANTRELL, DYLAN, TEXAS TECH, WR

CAPPA, ALEX, HUMBOLDT ST., OL

CAREW, TANNER, OREGON, LS

CARLSON, DANIEL, AUBURN, PK

CARRINGTON, DARREN, UTAH, WR

CARTER, LORENZO, GEORGIA, LB

CHACHERE, ANDRE, SAN JOSE ST., DB

CHANDLER, SEAN, TEMPLE, DB

CHARK, DJ, LSU, WR

*CHRISTIAN, GERON, LOUISVILLE, OL

CHUBB, BRADLEY, NORTH CAROLINA ST., DL

CHUBB, NICK, GEORGIA, RB

CICHY, JACK, WISCONSIN, LB

CLAPP, WILL, LSU, OL

*COBBS, SIMMIE, INDIANA, WR

COLE, MASON, MICHIGAN, OL

COLEMAN, LAVON, WASHINGTON, RB

CONKLIN, TYLER, CENTRAL MICHIGAN, TE

CORBETT, AUSTIN, NEVADA, OL

*COUTEE, KEKE, TEXAS TECH, WR

COVINGTON, CHRIS, INDIANA, LB

CRAWFORD, JUSTIN, WEST VIRGINIA, RB

CROSBY, TYRELL, OREGON, OL

CRUIKSHANK, DANE, ARIZONA, DB

DANIEL, TREVOR, TENNESSEE, P

*DANIELS, JAMES, IOWA, OL

*DARNOLD, SAM, USC, QB

DAVENPORT, MARCUS, UTSA, DL

DAVIDSON, JOSEPH, BOWLING GREEN, P

*DAVIS, CARLTON, AUBURN, DB

DAWSON, DUKE, FLORIDA, DB

DELANEY, DEE, MIAMI, DB

DELUCA, NICK, NORTH DAKOTA ST., LB

DEMBY, JAMIL, MAINE, OL

DICKERSON, MATT, UCLA, DL

*DICKSON, MICHAEL, TEXAS, P

DISSLY, WILL, WASHINGTON, TE

DOOLEY, GARRET, WISCONSIN, LB

EDMONDS, CHASE, FORDHAM, RB

EDMUNDS, TE

RRELL, VIRGINIA TECH, DB

*EDMUNDS, TREMAINE, VIRGINIA TECH, LB

EJIOFOR, DUKE, WAKE FOREST., DL

*ELLIOTT, DESHON, TEXAS, DB

ERNSBERGER, DONNIE, WESTERN MICHIGAN, RB

ETLING, DANNY, LSU, QB

EVANS, RASHAAN, ALABAMA, LB

FACYSON, BRANDON, VIRGINIA TECH, DB

FALK, LUKE, WASHINGTON ST., QB

FANT, RASHARD, INDIANA, DB

FATUKASI, FOLEY, CONNECTICUT, DL

FERGUSON, RILEY, MEMPHIS, QB

FITTS, KYLIE, UTAH, DL

*FITZPATRICK, MINKAH, ALABAMA, DB

FLOWERS, DIMITRI, OKLAHOMA, RB

FLOWERS, QUINTON, SOUTH FLORIDA, QB

FLOWERS, TRE, OKLAHOMA ST., DB

FOSTER, ROBERT, ALABAMA, WR

FRANKLIN, JARVION, WESTERN MICHIGAN, RB

FRANKLIN-MYERS, JOHN, STEPHEN F AUSTIN, DL

FRAZIER, JOSHUA, ALABAMA, DL

FREEMAN, ROYCE, OREGON, RB

FUMAGALLI, TROY, WISCONSIN, TE

GALLUP, MICHAEL, COLORADO ST., WR

*GATES, NICK, NEBRASKA, OL

*GAULDEN, RASHAAN, TENNESSEE, DB

GESICKI, MIKE, PENN ST., TE

GOEDERT, DALLAS, SOUTH DAKOTA ST., TE

GOSSETT, COLBY, APPALACHIAN ST., OL

GRAYSON, DAVON, EAST CAROLINA, WR

*GREEN, RASHEEM, USC, DL

GRIFFIN, SHAQUEM, CENTRAL FLORIDA, LB

*GUICE, DERRIUS, LSU, RB

HALEY, GRANT, PENN ST., DB

HAMILTON, DAESEAN, PENN ST., WR

HAMILTON, SHAUN DION, ALABAMA, LB

HAND, DA’SHAWN, ALABAMA, DL

HARRIS, DAVONTAE, ILLINOIS ST., DB

HARRIS, MARCELL, FLORIDA, DB

HARRISON, DESMOND, WEST GEORGIA, OL

*HARRISON, RONNIE, ALABAMA, DB

HAYNES, MARQUIS, MISSISSIPPI, DL

HEARN, TAYLOR, CLEMSON, OL

HEARNS, JAMES, LOUISVILLE, LB

*HENDERSON, QUADREE, PITTSBURGH, WR

HENDERSON, ZAY, TEXAS A&M, DL

HERNANDEZ, WILL, UTEP, OL

HERNDON, CHRIS, MIAMI, TE

HICKS, KYLE, TEXAS CHRISTIAN, RB

HILL, BJ, NORTH CAROLINA ST., DL

*HILL, HOLTON, TEXAS, DB

*HINES, NYHEIM, NORTH CAROLINA ST., RB

*HOLLAND, JEFF, AUBURN, LB

HOLMES, JALYN, OHIO ST., DL

HUBBARD, SAM, OHIO ST., DL

*HUGHES, MIKE, CENTRAL FLORIDA, DB

*HURST., HAYDEN, SOUTH CAROLINA, TE

HURST., MAURICE, MICHIGAN, DL

IGWEBUIKE, GODWIN, NORTHWESTERN, DB

*IYIEGBUNIWE, JOEL, WESTERN KENTUCKY, LB

*IZZO, RYAN, FLORIDA ST., TE

JACKSON, DARIUS, JACKSONVILLE ST-AL, LB

*JACKSON, DONTE, LSU, DB

*JACKSON, JC, MARYLAND, DB

*JACKSON, JOSH, IOWA, DB

JACKSON, JUSTIN, NORTHWESTERN, RB

*JACKSON, LAMAR, LOUISVILLE, QB

JACOBS, LEON, WISCONSIN, LB

JAMERSON, NATRELL, WISCONSIN, DB

*JAMES, DERWIN, FLORIDA ST., DB

*JAMES, RICHARD, MIDDLE TENNESSEE ST., WR

*JEFFERSON, MALIK, TEXAS, LB

JEWELL, JOSEY, IOWA, LB

JOHNSON, DANNY, SOUTHERN A&M, DB

*JOHNSON, KERRYON, AUBURN, RB

JOHNSON, TARON, WEBER ST., DB

JONES, CHRIS, NEBRASKA, DB

JONES, JAMARCO, OHIO ST., OL

JONES, JUSTIN, NORTH CAROLINA ST., DL

*JONES, RONALD, USC, RB

JONES, SAM, ARIZONA ST., OL

JONES-SMITH, JARYD, PITTSBURGH, OL

JOSEPH, MICHAEL, DUBUQUE, DB

KALAMBAYI, PETER, STANFORD, LB

KALU, JOSHUA, NEBRASKA, DB

*KELLY, JOHN, TENNESSEE, RB

KELLY, KAMERON, SAN DIEGO ST., DB

*KEY, ARDEN, LSU, DL

KING, JAMARCUS, SOUTH CAROLINA, DB

*KIRK, CHRISTIAN, TEXAS A&M, WR

KISER, MICAH, VIRGINIA, LB

LACY, CHRIS, OKLAHOMA ST., WR

LANDRY, HAROLD, BOSTON COL, DL

*LASLEY, JORDAN, UCLA, WR

LAULETTA, KYLE, RICHMOND, QB

LAZARD, ALLEN, IOWA ST., WR

LEE, TANNER, NEBRASKA, QB

LEONARD, DARIUS, SOUTH CAROLINA ST., LB

LEONARD, RICK, FLORIDA ST., OL

LEWIS, TYQUAN, OHIO ST., DL

*LITTON, CHASE, MARSHALL, QB

LOONEY, JAMES, CALIFORNIA, DL

LOTULELEI, LOWELL, UTAH, DL

MADDOX, AVONTE, PITTSBURGH, DB

MADISON, COLE, WASHINGTON ST., OL

MALONE, KJ, LSU, OL

*MARTIN, TJ, WASHINGTON ST., WR

*MATA’AFA, HERCULES, WASHINGTON ST., DL

MAYFIELD, BAKER, OKLAHOMA, QB

*MCCLOUD, RAYMOND, CLEMSON, WR

MCCRAY, MIKE, MICHIGAN, LB

MCDERMOTT, KC, MIAMI, OL

*MCFADDEN, TARVARUS, FLORIDA ST., DB

MCGLINCHEY, MIKE, NOTRE DAME, OL

*MCINTOSH, RJ, MIAMI, DL

*MCKENZIE, KAHLIL, TENNESSEE, DL

*MEEKS, QUENTON, STANFORD, DB

MICHEL, SONY, GEORGIA, RB

MILLER, ANTHONY, MEMPHIS, WR

*MILLER, KOLTON, UCLA, OL

MITCHELL, STEVEN, USC, WR

*MOORE, DJ, MARYLAND, WR

MOORE, J’MON, MISSOURI, WR

MOORE, KAMRIN, BOSTON COL, DB

MOORE, SKAI, SOUTH CAROLINA, LB

*NALL, RYAN, OREGON ST., RB

NEAL, SIRAN, JACKSONVILLE ST-AL, DB

*NELSON, NICK, WISCONSIN, DB

NELSON, QUENTON, NOTRE DAME, OL

NICHOLS, BILAL, DELAWARE, DL

NICKERSON, PARRY, TULANE, DB

NNADI, DERRICK, FLORIDA ST., DL

*NORTON, KENDRICK, MIAMI, DL

NOTEBOOM, JOE, TEXAS CHRISTIAN, OL

NWOSU, UCHENNA, USC, LB

O’DANIEL, DORIAN, CLEMSON, LB

OKORAFOR, CHUKWUMA, WESTERN MICHIGAN, OL

OKORONKWO, OGBONNIA, OKLAHOMA, LB

*OLIVER, ISAIAH, COLORADO, DB

O’NEILL, BRIAN, PITTSBURGH, OL

PARKER, BRANDON, NORTH CAROLINA A&T ST., OL

PARRIS, TIMON, STONY BROOK, OL

*PAYNE, DA’RON, ALABAMA, DL

PENNY, RASHAAD, SAN DIEGO ST., RB

PETTIS, DANTE, WASHINGTON, WR

*PETTWAY, KAMRYN, AUBURN, RB

PHILLIPS, CAMERON, VIRGINIA TECH, WR

PHILLIPS, DARIUS, WESTERN MICHIGAN, DB

PHILLIPS, HARRISON, STANFORD, DL

PHILLIPS, SKYLER, IDAHO ST., OL

*PINEIRO, EDDY, FLORIDA, PK

PRICE, BILLY, OHIO ST., OL

PRINGLE, BYRON, KANSAS ST., WR

PUGH, JACOB, JAKE, FLORIDA ST., LB

QUESSENBERRY, SCOTT, UCLA, OL

*QUINN, TREY, SMU, WR

RAGNOW, FRANK, ARKANSAS, OL

RANKIN, MARTINAS, MISSISSIPPI ST., OL

REDFIELD, MAX, INDIANA-PENN, DB

*REED, DJ, KANSAS ST., DB

*REID, JUSTIN, STANFORD, DB

RICHARD, DEMARIO, ARIZONA ST., RB

*RICHARDSON, WILL, NORTH CAROLINA ST., OL

*RIDLEY, CALVIN, ALABAMA, WR

ROBERTS, STEPHEN, AUBURN, DB

*ROBERTSON, KOREY, SOUTHERN MISSISSIPPI, WR

ROLLAND-JONES, JA’VON, ARKANSAS ST., DL

*ROSEN, JOSH, UCLA, QB

ROTIMI, OLUBUNMI, OLD DOMINION, DL

RUDOLPH, MASON, OKLAHOMA ST., QB

SAM, CHRISTIAN, ARIZONA ST., LB

SAMUELS, JAYLEN, NORTH CAROLINA ST., TE

SANDERS, DOMINICK, GEORGIA, DB

SCALES, TEGRAY, INDIANA, LB

*SCARBROUGH, BO, ALABAMA, RB

*SCHULTZ, DALTON, STANFORD, TE

SCOTT, JALEEL, NEW MEXICO ST., WR

SCOTT, JK, ALABAMA, P

SENAT, DEADRIN, SOUTH FLORIDA, DL

SENAT, GREG, WAGNER, OL

*SETTLE, TIM, VIRGINIA TECH, DL

SHELTON, COLEMAN, WASHINGTON, OL

SHEPHERD, NATHAN, FORT HAYS ST., DL

SHIMONEK, NIC, TEXAS TECH, QB

*SMITH, ANDRE, NORTH CAROLINA, LB

SMITH, BRADEN, AUBURN, OL

*SMITH, ROQUAN, GEORGIA, LB

SMITH, TRE’QUAN, CENTRAL FLORIDA, WR

*SMITH, VAN, CLEMSON, DB

SMYTHE, DURHAM, NOTRE DAME, TE

*SPEAKS, BREELAND, MISSISSIPPI, DL

*ST BROWN, EQUANIMEOUS, NOTRE DAME, WR

STALLWORTH, TAYLOR, SOUTH CAROLINA, DL

STEWART, MJ, NORTH CAROLINA, DB

STREET, KENTAVIUS, NORTH CAROLINA ST., DL

STROMAN, GREG, VIRGINIA TECH, DB

SULLIVAN, CHANDON, GEORGIA ST., DB

SUTTON, COURTLAND, SMU, WR

*SWEAT, JOSH, FLORIDA ST., DL

*TATE, AUDEN, FLORIDA ST., WR

TAYLOR, ROD, MISSISSIPPI, OL

TELLER, WYATT, VIRGINIA TECH, OL

THOMAS, CHAD, MIAMI, DL

THOMAS, IAN, INDIANA, TE

THOMAS, JORDAN, MISSISSIPPI ST., TE

THOMAS, JT, OKLAHOMA, DB

THOMAS, MATTHEW, FLORIDA ST., LB

THOMAS, ROC, JACKSONVILLE ST-AL, RB

*THOMPSON, TRENT, GEORGIA, DL

TOLIVER, HENRE’, ARKANSAS, DB

*TOLIVER, KEVIN, LSU, DB

TOTH, BRETT, ARMY, OL

TOWNSEND, JOHNNY, FLORIDA, P

TRIPUCKA, SHANE, TEXAS A&M, P

TURAY, KEMOKO, RUTGERS, LB

UHATAFE, SALESI, LEKA, UTAH, OL

VALDES-SCANTLING, MARQUEZ, SOUTH FLORIDA, WR

*VANDER ESCH, LEIGHTON, BOISE ST., LB

*VEA, VITA, WASHINGTON, DL

VICTOR, AZEEM, WASHINGTON, LB

WADE, D’MONTRE, MURRAY ST., DB

WADLEY, AKRUM, IOWA, RB

WALKER, TREY, LOUISIANA-LAFAYETTE, DB

WALLACE, LEVI, ALABAMA, DB

*WALTON, MARK, MIAMI, RB

*WARD, DENZEL, OHIO ST., DB

WARNER, FRED, BRIGHAM YOUNG, LB

*WARREN, CHRIS, TEXAS, RB

WASHINGTON, JAMES, OKLAHOMA ST., WR

WATTS, ARMANI, TEXAS A&M, DB

WEAH, JESTER, PITTSBURGH, WR

*WEATHERSBY, TOBY, LSU, OL

WEBB, DAMON, OHIO ST., DB

WELLS, DAVID, SAN DIEGO ST., TE

WELSH, SEAN, IOWA, OL

WHITE, KA’RAUN, WEST VIRGINIA, WR

WHITE, KYZIR, WEST VIRGINIA, DB

WHITE, MIKE, WESTERN KENTUCKY, QB

*WHITEHEAD, JORDAN, PITTSBURGH, DB

*WICKER, JOJO, ARIZONA ST., DL

WIENEKE, JAKE, SOUTH DAKOTA ST., WR

WILKINS, JORDAN, MISSISSIPPI, RB

*WILLIAMS, CONNOR, TEXAS, OL

WILLIAMS, DARREL, LSU, RB

WILSON, CEDRICK, BOISE ST., WR

*WILSON, EDDY, PURDUE, DL

WILSON, JEFF, NORTH TEXAS, RB

WIMS, JAVON, GEORGIA, WR

WINBUSH, ANTHONY, BALL ST., DL

WINSLOW, RYAN, PITTSBURGH, P

WOODSIDE, LOGAN, TOLEDO, QB

WORLEY, CHRIS, OHIO ST., LB

WYNN, ISAIAH, GEORGIA, OL

YIADOM, ISAAC, BOSTON COL, DB

YOUNG, KENNY, UCLA, LB

YOUNG, TREVON, LOUISVILLE, DL