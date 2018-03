8SportsBlitz Week 9 Scoreboard

RICHMOND, Va. (WRIC) — It’s almost the end of the regular season, playoff pictures are taking shape. Here’s the Week 9 Scoreboard for the #8SportsBlitz:

PETERSBURG 0 #1 DINWIDDIE 49 F

#9 PATRICK HENRY 0 #2 HIGHLAND SPRINGS 49 F

HUGUENOT 8 #3 L. C. BIRD 70 F

#4 HERMITAGE 42 GLEN ALLEN 22 F

#7 MONACAN 35 #5 MANCHESTER 36 F

#6 DOUGLAS FREEMAN 20 MILLS GODWIN 7 F

#8 THOMAS DALE 29 HOPEWELL 18 F

HENRICO 24 #10 LEE DAVIS 23 F

ATLEE 24 VARINA 21 F

MEADOWBROOK 22 PRINCE GEORGE 18 F

MATOACA 63 COLONIAL HEIGHTS 17 F

CLOVER HILL 6 JAMES RIVER 28 F

THOMAS JEFFERSON 20 J. R. TUCKER 7 F

COLLEGIATE 49 NORFOLK ACADEMY 7 F

JOHN MARSHALL 14 DEEP RUN 65 F

GEORGE WYTHE 18 COSBY 57 F

SPOTSYLVANIA 13 CAROLINE 32 F

SOUTHAMPTON 14 PARK VIEW 20 F

AMELIA 21 CENTRAL LUNENBURG 58 F

GOOCHLAND 53 BLUESTONE 13 F

WEST POINT 15 KING WILLIAM 27 F

RANDOLPH-HENRY 20 BUCKINGHAM 0 F

MIDDLESEX 70 KING & QUEEN CENTRAL 0 F

MATHEWS 6 CHARLES CITY 56 F

ROANOKE CATHOLIC 52 BLESSED SAC HUGUENOT 7 F

ORANGE 19 LOUISA 22 F

ARMSTRONG 8 HANOVER 45 F

POWHATAN 43 FLUVANNA 12 F

POQUOSON 16 NEW KENT 14 F

CUMBERLAND 6 NOTTOWAY 47 F

BRUNSWICK 16 SURRY 14 F

WOODBERRY FOREST vs. ST. CHRISTOPHER’S — 1:00 p.m. Senior Day (10/29)

ESSEX vs. WASHINGTON & LEE — 1:00 p.m. (10/29)

BENEDICTINE vs. FORK UNION — 12:00 p.m. (10/29)

TRINITY EPISCOPAL vs. BISHOP O’CONNELL — 1:00 p.m. (10/29)