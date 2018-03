8SportsBlitz Week 2 Scoreboard

RICHMOND, Va. (WRIC) — Down goes #1 Highland Springs, #6 Hopewell edged in the final seconds, and Essex still reigns supreme over King William.

Here’s your Week 2 Scoreboard for the schools where you live:

MEADOWBROOK 8 #1 HIGHLAND SPRINGS 7 F

#2 L.C. BIRD 62 MIDLOTHIAN 0 F

#3 DINWIDDIE 70 CAROLINE 0 F

HUGUENOT 28 #4 MANCHESTER 62 F

#6 HOPEWELL 28 POWHATAN 29 F

#7 LEE-DAVIS 47 PRINCE GEORGE 17 F

DEEP RUN 19 #8 HENRICO 45 F

ST. CHRISTOPHER’S VS. #9 BENEDICTINE 7:30PM SATURDAY

ESSEX 27 KING WILLIAM 8 F

VARINA 13 THOMAS DALE 22 F

COLLEGIATE 48 TRINITY EPISCOPAL 16 F

ATLEE 28 MILLS GODWIN 48 F

PATRICK HENRY 35 GLEN ALLEN 25 F

MATOACA 50 CLOVER HILL 14 F

COSBY 7 MONACAN 29 F

PARK VIEW 58 COLONIAL HEIGHTS 28 F

HANOVER 34 J.R. TUCKER 28 F

KETTLE RUN 0 PETERSBURG 15 F

GEORGE WYTHE 6 JAMES RIVER 47 F

COURTLAND 14 LOUISA 36 F

JOHN MARSHAL 23 ARMSTRONG 15 F

AMELIA 0 GOOCHLAND 21 F